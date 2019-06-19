Леди Гага возмущена тем, что ее втянули в скандал между Шейк и Купером



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Брэдли Купер и Леди Гага



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Унизительная роль разлучницы не устраивает эпатажную Леди Гагу. Фурор вокруг «близкой дружбы» певицы с 44-летним Брэдли Купером, который возник после их совместной работы в фильме «Звезда родилась», отнимает силы.

«Она опустошена», – заявил друг певицы. Он сообщил, что Леди Гага очень расстроена своей причастностью к расколу актера и супермодели. «Она чувствует, что это затмевает работу, которую они проделали над фильмом. Это последнее, чего они хотели. Гага не хочет, чтобы ее считали другой женщиной Купера», – говорит инсайдер.

Во время съемок и продвижения картины Леди Гага не уставала хвалить партнера, для которого это стало дебютной режиссерской работой. Она использовала эмоциональный язык, чтобы описать свои чувства к Брэдли.