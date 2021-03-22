Годовалый сын Илона Маска создал свою первую музыку

X AE A-XII зациклил музыкальный фрагмент на маленьком синтезаторе

Певица Граймс опубликовала в своем интаграме видео с сыном X AE A-XII, играющим свою первую музыку.

Граймс выложила пост по случаю своего дня рождения. В публикации она показала несколько своих фото, а также видео, на котором ее сын играет на синтезаторе.

X AE A-XII наиграл короткий музыкальный отрывок и поставил его на повтор — именно с этого обычно начинается создание электронной композиции.

«Малыш Экс сделал луп [фрагмент записи, замкнутый в кольцо для циклического воспроизведения] на моем синтезаторе? Возможно, это просто случайность, но, если честно, то, что он сыграл — это супер огонь. Из-за этого я совсем забыла, что у меня день рождения», — написала Граймс

Имя X Æ A-XII произносится как «Экс Эш Эй Твелв». В документах оно записано как X AE A-XII Musk, так как по законам Калифорнии нельзя использовать цифры и символы при регистрации.

Граймс расшифровывает имя так: X — неизвестная переменная; Æ — эльфийское написание AI (любовь и/или искусственный интеллект); A-12 — самолет-штурмовик. По словам Илона Маска, его вкладом в имя стало A-12 (он считает его самым крутым самолетом в истории).Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

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