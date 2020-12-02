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    Шоу-биз

    Голливудская звезда объявила себя трансперсоной. Ранее она считала себя лесбиянкой

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    33-летняя канадская актриса Эллен Пейдж - Голливудская звезда объявила себя трансперсоной. Ранее она считала себя лесбиянкой
    33-летняя канадская актриса Эллен Пейдж

    Звезда снова совершила каминг-аут

    33-летняя канадская актриса Эллен Пейдж, известная ролями в фильмах «Джуно» и «Начало», снова совершила каминг-аут. Она объявила себя трансгендером и поменяла имя на «Эллиот Пейдж» на своей странице в Twitter.

    Это второй каминг-аут актрисы: в 2014 году Пейдж объявила себя лесбиянкой.

    «Привет, друзья, я хочу поделиться с вами, что я — трансперсона, мои местоимения — он/они, а меня зовут Эллиот. Я счастлив, что пишу это. Счастлив быть здесь. Оказаться в этом моменте в моей жизни», — говорится в сообщении.

    Также в признании Пейдж говорится, что актер боится агрессии: «Дискриминация по отношению к транслюдям коварна и жестока, что приводит к ужасающим последствиям. Только в 2020 году, как сообщалось, было убито не менее 40 транслюдей, большинство из которых были чернокожими и латиноамериканскими трансженщинами».

    В свой адрес Пейдж призвал употреблять местоимения «он/они». Он также сказал всем трансгендерам, которые столкнулись с харассментом, абьюзом и ежедневной угрозой насилия, что он делает все, «чтобы изменить этот мир к лучшему».

    Помимо «Начала», Пейдж снималась в фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Американское преступление», также она получила известность после съемок в сериале «Академия Амбрелла». Помимо прочего, она озвучивала персонажей в мультсериалах «Симпсоны» и «Гриффины».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес ЛГБТ новости
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