«Танцы со звездами»: что станет с кубком, который Димопулос отдала Саниной

Как известно, рок-дива отказалась принимать кубок

Грандиозный финал шоу «Танцы со звездами» закончился с неожиданным финалом.

По результатам зрительского и судейского голосования победительницей стала Санта Димопулос, однако, она отдала свой кубок Юлии Саниной.

Как известно, именно пара Санты и ее партнера Макса Леонова получила наибольшую сумму голосов от судей и зрителей и именно они получили желанный кубок. Однако, дальше произошло неожиданное: Санта Димопулос отдала свой кубок Юлии Саниной.

Таким образом, впервые на проекте назвали сразу двух победительниц. Руководитель шоу Владимир Завадюк прокомментировал, какая судьба ждет кубок.

«Шоу «Танцы со звездами» во всем мире руководствуется едиными правилами и результатами голосования, по которым вчера победила Санта. Но она решила разделить свою победу. И учитывая, что Юля показала невероятный прогресс на проекте, мы решили поддержать эту инициативу и разделить победу — вручить впервые сразу два кубка двум парам победителей. Вчера в шоу победили ценности, танец и дружба», - сказал Завадюк и вручил парам сразу два кубка.

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