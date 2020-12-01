  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Вьетнамская красотка выбралась из нищеты и получила титул самой красивой женщины (фото)

    • Розсилка
    19-летняя модель До Тхи Ха&nbsp; - Вьетнамская красотка выбралась из нищеты и получила титул самой красивой женщины (фото)
    19-летняя модель До Тхи Ха 
    Фото: @missworldvietnam

    В 2018 году будущая манекенщица сумела поступить в Национальный экономический университет в Ханое

    Жительница вьетнамской провинции, которая всю жизнь провела в нищете, стала супермоделью и прославилась. Об этом сообщает портал Next Shark.

    19-летняя До Тхи Ха (Do Thi Ha) рассказала журналистам, что все детство работала в поле и на ферме отца, где следила за домашними животными. В подростковом возрасте она решила помочь родителям выбраться из бедности и стала копить на поступление в университет.

    В 2018 году будущая манекенщица сумела поступить в Национальный экономический университет в Ханое и начала работать в местном баре, а также перевозчиком телят, чтобы заработать на проживание. По словам Ха, в это время она уже получала комплименты от однокурсников и других незнакомцев, становясь более уверенной в себе.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Вьетнамская красотка выбралась из нищеты и получила титул самой красивой женщины (фото)
    Вьетнамская красотка выбралась из нищеты и получила титул самой красивой женщины (фото)
    Вьетнамская красотка выбралась из нищеты и получила титул самой красивой женщины (фото)
    Вьетнамская красотка выбралась из нищеты и получила титул самой красивой женщины (фото)
    Вьетнамская красотка выбралась из нищеты и получила титул самой красивой женщины (фото)
    instagram.com/doha_20.07/

    Однажды студентка решила принять участие в конкурсе красоты, представляя собственный университет, и победила. «Я не ожидала, что займу призовое место», — призналась она. После этого вьетнамка выступила уже на национальном отборе в Хошимине, где также заняла первое место.

    После победы на двух соревнованиях Ха отправилась на конкурс самой красивой женщины страны «Мисс Вьетнам», в котором помимо нее участвовали еще 34 девушки. После прохождения нескольких этапов модель обошла всех претенденток и получила корону. «Я считаю, что могу вдохновлять девушек никогда не сдаваться», — подчеркнула героиня материала.

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

     Читайте также: Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies