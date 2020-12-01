Вьетнамская красотка выбралась из нищеты и получила титул самой красивой женщины (фото)

В 2018 году будущая манекенщица сумела поступить в Национальный экономический университет в Ханое

Жительница вьетнамской провинции, которая всю жизнь провела в нищете, стала супермоделью и прославилась. Об этом сообщает портал Next Shark.

19-летняя До Тхи Ха (Do Thi Ha) рассказала журналистам, что все детство работала в поле и на ферме отца, где следила за домашними животными. В подростковом возрасте она решила помочь родителям выбраться из бедности и стала копить на поступление в университет.

В 2018 году будущая манекенщица сумела поступить в Национальный экономический университет в Ханое и начала работать в местном баре, а также перевозчиком телят, чтобы заработать на проживание. По словам Ха, в это время она уже получала комплименты от однокурсников и других незнакомцев, становясь более уверенной в себе.

Однажды студентка решила принять участие в конкурсе красоты, представляя собственный университет, и победила. «Я не ожидала, что займу призовое место», — призналась она. После этого вьетнамка выступила уже на национальном отборе в Хошимине, где также заняла первое место.

После победы на двух соревнованиях Ха отправилась на конкурс самой красивой женщины страны «Мисс Вьетнам», в котором помимо нее участвовали еще 34 девушки. После прохождения нескольких этапов модель обошла всех претенденток и получила корону. «Я считаю, что могу вдохновлять девушек никогда не сдаваться», — подчеркнула героиня материала.

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