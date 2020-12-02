Я буду делать все, что захочу, долбодятлы: Потап ответил украинцам на критику

По словам Потапа, украинские артисты попадают «под пресс»

Украинский рэпер и продюсер Потап опубликовал в Instagram обращение к украинцам по поводу скандального клипа его артистки Надежды Дорофеевой, которая в своей дебютной сольной видеоработе танцует на аллее Героев Небесной Сотни.

«Спасибо за критику и хайп, особенно моей певицы. Вы достаточно тонко чувствуете конъюнктуру и работаете там, где горит моя душа. Хочу извиниться перед всеми, кого возмутило последнее видео. Это наша ошибка. Недосмотрели, не увидели, не подумали, никого не хотели обидеть. Простите», - иронично заявил Потап.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Он также высказался о своем желании записать дуэт с российской певицей Ольгой Бузовой, которая является сторонницей Путина и частой гостьей оккупированного Россией Крыма. Свое решение сделать коллаборацию с российской звездой он объяснил востребованностью «русской попсы и рэпа» в Украине:

«Когда я увидел украинский чарт Apple Music, я был в шоке. Нас победила российская попса и рэп, это стоит признать. Как попасть на слух нашему слушателю? Надо быть модным. Надо быть Егором Кридом, Моргенштерном. Бузова, какой бы она для вас ни была, яркая личность. Мы спросили наших фанов Хотите? Да! - ответили нам они», - заявил продюсер.

Потап добавил, что таким образом хочет попасть в украинские чарты, а также:

«Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлив, как ты. И я, как украинец, научу вас любить мою страну. Потому что можно любить и Потапа, и Украина одновременно. Я буду делать в своей стране все, что хочу, а вы будете поддерживать меня, потому что я - украинец, а мои победы - это победы каждого из нас», - заявил он в видео.

В комментариях пользователи сети в основном осудили Потапа по его заявлению.