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    Жизнь

    В жизни и на экране: культовые наряды принцессы Дианы в сериале «Корона»

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    В жизни и на экране: культовые наряды принцессы Дианы в сериале «Корона»

    Одним из любимых для почитателей оказался образ, в котором Диана предстала во время объявления о помолвке с принцем

    Недавно на экраны вышел четвертый сезон сериала о королевской семье. На этот раз в ленте появился персонаж Леди Ди. Поклонники монаршей четы отмечают, создатели довольно точно смогли передать образ любимицы публики, воссоздав ее костюмы.

    Актриса Эмма Корин, сыгравшая принцессу Диану отличается удивительным сходством с ней. А одежда, которую подбирают костюмеры, дополняет общее впечатление от точности героини. При этом, создатели нарядов лишь взяли за основу оригинальные костюмы леди Ди, немного видоизменив их.

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    В жизни и на экране: культовые наряды принцессы Дианы в сериале «Корона»
    В жизни и на экране: культовые наряды принцессы Дианы в сериале «Корона»
    В жизни и на экране: культовые наряды принцессы Дианы в сериале «Корона»
    В жизни и на экране: культовые наряды принцессы Дианы в сериале «Корона»
    В жизни и на экране: культовые наряды принцессы Дианы в сериале «Корона»
    В жизни и на экране: культовые наряды принцессы Дианы в сериале «Корона»
    В жизни и на экране: культовые наряды принцессы Дианы в сериале «Корона»
    В жизни и на экране: культовые наряды принцессы Дианы в сериале «Корона»
    В жизни и на экране: культовые наряды принцессы Дианы в сериале «Корона»

    Одним из любимых для почитателей оказался образ, в котором Диана предстала во время объявления о помолвке с принцем. Тогда она отправилась в универмаг, где купила костюм оттенка «королевский синий», который прекрасно сочетался с ее помолвочным кольцом с цейлонским сапфиром, а также элегантную шелковую белую блузу с бантом и синим принтом в виде птиц.

    Кроме того, в «Короне» очень красочно показали свадебную церемонию пары и создали схожее подвенечное платье. Для этого потребовались три человека, 600 часов и пять примерок с Эммой Коррин. На пошив же ушло 95 метров ткани и 100 метров кружева. Позже 10 человек помогали актрисе облачиться в этот сложный и тяжелый наряд. Настоящее же одеяние леди Ди создали британские дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Оно воплощало представление об идеальном наряде для сказочной принцессы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес одежда
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