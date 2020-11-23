В жизни и на экране: культовые наряды принцессы Дианы в сериале «Корона»

Одним из любимых для почитателей оказался образ, в котором Диана предстала во время объявления о помолвке с принцем

Недавно на экраны вышел четвертый сезон сериала о королевской семье. На этот раз в ленте появился персонаж Леди Ди. Поклонники монаршей четы отмечают, создатели довольно точно смогли передать образ любимицы публики, воссоздав ее костюмы.

Актриса Эмма Корин, сыгравшая принцессу Диану отличается удивительным сходством с ней. А одежда, которую подбирают костюмеры, дополняет общее впечатление от точности героини. При этом, создатели нарядов лишь взяли за основу оригинальные костюмы леди Ди, немного видоизменив их.

Одним из любимых для почитателей оказался образ, в котором Диана предстала во время объявления о помолвке с принцем. Тогда она отправилась в универмаг, где купила костюм оттенка «королевский синий», который прекрасно сочетался с ее помолвочным кольцом с цейлонским сапфиром, а также элегантную шелковую белую блузу с бантом и синим принтом в виде птиц.

Кроме того, в «Короне» очень красочно показали свадебную церемонию пары и создали схожее подвенечное платье. Для этого потребовались три человека, 600 часов и пять примерок с Эммой Коррин. На пошив же ушло 95 метров ткани и 100 метров кружева. Позже 10 человек помогали актрисе облачиться в этот сложный и тяжелый наряд. Настоящее же одеяние леди Ди создали британские дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Оно воплощало представление об идеальном наряде для сказочной принцессы.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».