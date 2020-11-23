В США объявили женщину года (фото)

Певицу Дженнифер Лопес признали иконой года

Американская рэперша Карди Би стала женщиной года по версии музыкального журнала Billboard.

Хип-хоп-исполнительница получила такое звание благодаря своему треку WAP, который занял первое место в чарте Billboard Hot 100, а также за счет новой совместной коллекции с Reebok и политической активности. Артистка неоднократно критиковала действующего президента США Дональда Трампа, заявляя, что он разжигает ксенофобию в обществе.

Певицу Дженнифер Лопес признали иконой года из-за ее влияния на музыкальную индустрию. Кантри-исполнительницу Долли Партон назвали главным хитмейкером 2020-го.

Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».