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    Шоу-биз

    В США объявили женщину года (фото)

    • Розсилка
    Рэперша Карди Би - В США объявили женщину года (фото)
    Рэперша Карди Би
    instagram.com/iamcardib/

    Певицу Дженнифер Лопес признали иконой года

    Американская рэперша Карди Би стала женщиной года по версии музыкального журнала Billboard.

    Хип-хоп-исполнительница получила такое звание благодаря своему треку WAP, который занял первое место в чарте Billboard Hot 100, а также за счет новой совместной коллекции с Reebok и политической активности. Артистка неоднократно критиковала действующего президента США Дональда Трампа, заявляя, что он разжигает ксенофобию в обществе.

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    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)
    В США объявили женщину года (фото)

    Певицу Дженнифер Лопес признали иконой года из-за ее влияния на музыкальную индустрию. Кантри-исполнительницу Долли Партон назвали главным хитмейкером 2020-го.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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