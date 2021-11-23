Тина Кароль вместе с сыном прогулялись по Лондону в вышиванках (фото)

Артистка улетела к сыну на день рождения

Поп-дива украинского шоу-бизнеса после насыщенного тура нашла время для того, чтобы провести его вместе с сыном Вениамином. Артистка совместила полезное с приятным – отправилась к сыну на день рождения в Лондон, где он живет и учится. А сегодня Кароль поделилась очень трогательным фото со своим ребенком.

Знаменитость разместила кадр, на котором вместе с Веней изображена в вышиванках. "Фото прямо из Лондона: с Украиной в сердце!" – подписала фотографию артистка.

instagram.com/tinakarol_fantina/

В свою очередь поклонники обратили внимание, что Вениамин очень подрос и стал похож на своего отца: «Такой взрослый уже», «вы прекрасны», «сыночек — гордость».

Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

«У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.