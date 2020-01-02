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    Шоу-биз

    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье

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    <p>Эмили Ратаковски примеряла сексуальный бюстгальтер</p> <div></div> - «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье

    Эмили Ратаковски примеряла сексуальный бюстгальтер

    Американская модель позировала в собственной кровати

    На днях, 28-летняя Эмили Ратаковски предстала в сексуальном кружевном бюстгальтере, который эффектно подчеркивал контуры ее груди. Наряд входит в новую коллекцию собственного бренда модели. По ее словам, никто не может продемонстрировать белье и купальники лучше, чем она сама.

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    «В этом году произошли самые яркие события в моей жизни. Очень благодарна за это. Коломбо и я готовы к встрече 2020 года!» - отметила Ратаковски.

    Ранее Ратаковски позировала топлес, хвастаясь сексуальной фигурой в бикини.

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    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье
    «Готова к 2020 году»: Эмили Ратаковски позирует в соблазнительном белье

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