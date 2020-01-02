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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли привезла приемную дочь в родную Эфиопию

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    <p>44-летняя Анджелина Джоли придумала необычный способ отпраздновать Новый год</p> <div></div> - Анджелина Джоли привезла приемную дочь в родную Эфиопию

    44-летняя Анджелина Джоли придумала необычный способ отпраздновать Новый год

    Звездная мама организовала для старших наследниц поездку на родину средней дочери

    14-летняя Захара родилась в Эфиопии. 6-месячную девочку во время благотворительной миссии удочерила Джоли. Сначала сообщалось, что биологическая мать отказалась от ребенка сразу после рождения, а вскоре умерла от СПИДа. Однако в 2007 году журналисты узнали, что родная мать Захары, Ментеваб Лебизо, жива и искала ее. Женщина сообщила, что ребенок был рожден после изнасилования. Ментеваб отдала дочь в приют, потому что не имела средств на ее содержание.

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    Анджелина Джоли привезла приемную дочь в родную Эфиопию
    Анджелина Джоли привезла приемную дочь в родную Эфиопию
    Анджелина Джоли привезла приемную дочь в родную Эфиопию
    Анджелина Джоли привезла приемную дочь в родную Эфиопию
    Анджелина Джоли привезла приемную дочь в родную Эфиопию
    Анджелина Джоли привезла приемную дочь в родную Эфиопию
    Анджелина Джоли привезла приемную дочь в родную Эфиопию

    В 2015 году Захара выразила желание встретиться со своей биологической матерью, но тогда их встреча так и не состоялась. Через года Анджелина и Брэд подали на развод, и поездка в Эфиопию была отложена на неизвестное время.

    И вот, накануне празднования Нового 2020 года, Джоли прилетела в Эфиопию вместе с Захарой и 13-летней Шайло, которая недавно переименовала себя в Джона. Из всех шестерых детей актрисы именно Захара и Шайло максимально дружны и часто сопровождают маму на торжественных мероприятиях.

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