Анджелина Джоли привезла приемную дочь в родную Эфиопию



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Звездная мама организовала для старших наследниц поездку на родину средней дочери

14-летняя Захара родилась в Эфиопии. 6-месячную девочку во время благотворительной миссии удочерила Джоли. Сначала сообщалось, что биологическая мать отказалась от ребенка сразу после рождения, а вскоре умерла от СПИДа. Однако в 2007 году журналисты узнали, что родная мать Захары, Ментеваб Лебизо, жива и искала ее. Женщина сообщила, что ребенок был рожден после изнасилования. Ментеваб отдала дочь в приют, потому что не имела средств на ее содержание.

В 2015 году Захара выразила желание встретиться со своей биологической матерью, но тогда их встреча так и не состоялась. Через года Анджелина и Брэд подали на развод, и поездка в Эфиопию была отложена на неизвестное время.

И вот, накануне празднования Нового 2020 года, Джоли прилетела в Эфиопию вместе с Захарой и 13-летней Шайло, которая недавно переименовала себя в Джона. Из всех шестерых детей актрисы именно Захара и Шайло максимально дружны и часто сопровождают маму на торжественных мероприятиях.