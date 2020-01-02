Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором



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По сообщениям СМИ, влюбленные познакомились в 2015 году, когда Уильямс проходил прослушивания для тура певицы

После того как отношения Мадонны и 26-летнего танцора Ахламалика Уильямса стали достоянием общественности, певица решила, что скрываться больше не имеет смысла

После Рождества Мадонна взяла отпуск и устроила семейные каникулы - вместе с детьми и своим 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Об их романе стало известно несколько недель назад - после того, как певицу застали в объятиях танцовщика в Майами.

После того как отношения Мадонны и Уильямса прокомментировал отец Ахламалика, певица решила, что скрываться больше ни к чему. Теперь Мадонна сама публикует снимки и видео, на которых позирует вместе с молодым возлюбленным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 30 Дек 2019 в 3:24 PST

«Семейная водная терапия», – подписала Мадонна короткий ролик. В кадре - певица с Ахламаликом в окружении детей плещется в прозрачных волнах.