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    Шоу-биз

    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором

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    <p>По сообщениям СМИ, влюбленные познакомились в 2015 году, когда Уильямс проходил прослушивания для тура певицы</p> <div></div> - Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором

    По сообщениям СМИ, влюбленные познакомились в 2015 году, когда Уильямс проходил прослушивания для тура певицы

    После того как отношения Мадонны и 26-летнего танцора Ахламалика Уильямса стали достоянием общественности, певица решила, что скрываться больше не имеет смысла

    После Рождества Мадонна взяла отпуск и устроила семейные каникулы - вместе с детьми и своим 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Об их романе стало известно несколько недель назад  - после того, как певицу застали в объятиях танцовщика в Майами.

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    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
    Стареющая Мадонна завела 26-летнего бойфренда

    После того как отношения Мадонны и Уильямса прокомментировал отец Ахламалика, певица решила, что скрываться больше ни к чему. Теперь Мадонна сама публикует снимки и видео, на которых позирует вместе с молодым возлюбленным.

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    Публикация от Madonna (@madonna)

    «Семейная водная терапия», – подписала Мадонна короткий ролик. В кадре - певица с Ахламаликом в окружении детей плещется в прозрачных волнах.

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