Стареющая Мадонна подтвердила роман с 26-летним танцором
По сообщениям СМИ, влюбленные познакомились в 2015 году, когда Уильямс проходил прослушивания для тура певицы
После того как отношения Мадонны и 26-летнего танцора Ахламалика Уильямса стали достоянием общественности, певица решила, что скрываться больше не имеет смысла
После Рождества Мадонна взяла отпуск и устроила семейные каникулы - вместе с детьми и своим 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Об их романе стало известно несколько недель назад - после того, как певицу застали в объятиях танцовщика в Майами.
После того как отношения Мадонны и Уильямса прокомментировал отец Ахламалика, певица решила, что скрываться больше ни к чему. Теперь Мадонна сама публикует снимки и видео, на которых позирует вместе с молодым возлюбленным.
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«Семейная водная терапия», – подписала Мадонна короткий ролик. В кадре - певица с Ахламаликом в окружении детей плещется в прозрачных волнах.