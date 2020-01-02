Леонардо Ди Каприо резвится с любовницей на пляже Сен-Барта: фото папарацци



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Спутница ДиКаприо восхитила идеальной фигурой Фото: BackGrid

Пара очень гармонично и мило смотрелась, резвясь на пляже, дурачась и бегая от больших волн

45-летний Леонардо Ди Каприо серфит на волнах у побережья Сен-Барта – прямо по соседству с олигархами и миллиардерами, у которых неподалеку пришвартованы роскошные яхты. Вместе с Лео вкушает богатой жизни его верная спутница – 22-летняя красавица-модель Камила Морроне.

Несмотря на то, что Ди в два раза старше своей девушки, а занятиям в спортзале в последнее время предпочитает фастфуд, пара очень гармонично и мило смотрелась, резвясь на пляже, дурачась и бегая от больших волн. Ну и, конечно, глядя на фигуру Камилы, остается только порадоваться за счастливчика Ди Каприо и удачливого папарацци, поймавшего их в объектив.