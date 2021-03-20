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    56-летняя Беллуччи в роскошном платье взволновала мужчин (фото)

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    Актриса Моника Беллуччи - 56-летняя Беллуччи в роскошном платье взволновала мужчин (фото)
    Актриса Моника Беллуччи
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Артистка покорила фанатов безупречной фигурой

    Актрсиа Моника Беллуччи вновь доказала, что она по-прежнему одна из самых красивых женщин планеты. Актриса снялась для бренда Dolce&Gabbana, с которым сотрудничает уже давно.

    Итальянская легенда показала новую съемку у себя в блоге, вызвав ажиотаж среди фанатов.

    instagram.com/monicabellucciofficiel/
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Моника для съемки облачилась в роскошный вечерний образ. Изысканное вечернее платье с декольте и смелым разрезом по ноге отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Дополнили аутфит крошечная сумочка из золотистой кожи с крупной пряжкой посередине. Последний штрих - макияж с выразительными глазами и укладка легкой волной, которая сделала Монику зрительно невероятно молодой.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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