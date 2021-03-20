56-летняя Беллуччи в роскошном платье взволновала мужчин (фото)

Артистка покорила фанатов безупречной фигурой

Актрсиа Моника Беллуччи вновь доказала, что она по-прежнему одна из самых красивых женщин планеты. Актриса снялась для бренда Dolce&Gabbana, с которым сотрудничает уже давно.

Итальянская легенда показала новую съемку у себя в блоге, вызвав ажиотаж среди фанатов.

instagram.com/monicabellucciofficiel/

Моника для съемки облачилась в роскошный вечерний образ. Изысканное вечернее платье с декольте и смелым разрезом по ноге отлично подчеркнуло ее стройную фигуру. Дополнили аутфит крошечная сумочка из золотистой кожи с крупной пряжкой посередине. Последний штрих - макияж с выразительными глазами и укладка легкой волной, которая сделала Монику зрительно невероятно молодой.

Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

«Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.