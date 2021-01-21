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    Шоу-биз

    «Грудь сводит с ума»: 54-летняя Сальма Хайек похвасталась роскошными формами в бикини

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    <p>54-летняя актриса Сальма Хайек поделилась горячими снимками из отпуска</p> <div></div> - «Грудь сводит с ума»: 54-летняя Сальма Хайек похвасталась роскошными формами в бикини

    54-летняя актриса Сальма Хайек поделилась горячими снимками из отпуска

    Звезда продемонстрировала стройную фигуру в черном купальнике

    54-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек выглядит намного моложе своих лет. Сальме удалось сохранить и красоту, и точеное тело. Исполнительница одной из главных ролей в фильме «Бандитки» позировала в воде.

    Кинозвезда сменила локацию и перебралась на белоснежный песок. Жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино стала медитировать на берегу. «Нам нужно сохранять спокойствие», — отметила Сальма.

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    «Грудь сводит с ума»: 54-летняя Сальма Хайек похвасталась роскошными формами в бикини
    «Грудь сводит с ума»: 54-летняя Сальма Хайек похвасталась роскошными формами в бикини

    Поклонники пришли в восторг от пляжных снимков Хайек и засыпали ее комментариями. «Вам точно 54? Выглядите великолепно!», «Шикарная красотка! Тебя не поменял возраст», «Сочные формы!», «Такая красивая! Обожаю тебя!», «Королева красоты!», «Сексуальная дива!», «Черный очень идет!», «Идеальное женское тело!» — подчеркнули фанаты.

    Сальма счастлива в браке с Франсуа-Анри Пино. Они поженились в 2009 году в Париже. Звездная пара воспитывает дочь, 13-летнюю Валентину Палому. Родители не хотят публичности для своей дочери, поэтому пользователям Сети приходиться наслаждаться лишь архивными снимками девочки.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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