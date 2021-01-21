Поддерживающий оккупацию Крыма Киркоров подал в суд на Литву за запрет на въезд в страну

Претензии Литвы вызвало то, что певец «публично оправдывает оккупацию Крыма»

Литовские власти запретили российскому певцу Филиппу Киркорову въезд в страну на пять лет, сообщает МВД Литвы.

По запросу литовского МИД миграционная служба внесла артиста, имеющего гражданство России и Болгарии, в список нежелательных лиц в стране. Запрет на въезд в Литву для Киркорова вступил в силу 19 января.

«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом обществе. У нас однозначная позиция по вопросу о таких деятелях», — заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.

Филипп Киркоров подал иск в Европейский суд, его интересы будет представлять известный адвокат Александр Добровинский. Юрист уже прокомментировал ситуацию, его слова цитирует телеграм-канал Mash.

«Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики».

Ранее МИД Литвы предлагал запретить въезд в страну не только Киркорову, но и певцу Михаилу Шуфутинскому. Вопрос об этом литовские власти подняли, так как организаторы гастролей музыкантов, отмененных из-за пандемии, получили компенсацию в 30 тысяч евро на покрытие убытков. Власти Литвы называли концерты Киркорова и Шуфутинского инструментом «мягкой российской политической пропаганды».