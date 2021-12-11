  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Гвоздева рассказала, как харьковчанин купил жене на юбилей топовых участников «Танцев со звездами»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Илона Гвоздева:&nbsp;До сих пор нахожусь в приятном шоке от такого поступка! - Гвоздева рассказала, как харьковчанин купил жене на юбилей топовых участников «Танцев со звездами»
    Илона Гвоздева: До сих пор нахожусь в приятном шоке от такого поступка!
    Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

    В Харьков на день рождения приезжали Илона Гроздева, Дмитрий Дикусар, Влад Яма и Евгений Кот

    «Хочу рассказать вам невероятную историю одного дня рождения, – написала Илона Гвоздева в своем Инстаграм. – Два месяца назад мне позвонил один организатор мероприятия: «У девушки в Харькове юбилей и муж хочет сделать ей сюрприз».

    Евгений Кот, Илона Гвоздева и Дмитрий Дикусар. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva
    Евгений Кот, Илона Гвоздева и Дмитрий Дикусар. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

    Муж юбилярши попросил организовать праздник в стиле проекта «Танцы со звездами», мол, это ее любимый проект и танцами живет с детства. Кроме Илоны Гвоздевой пригласили в Харьков Дмитрия Дикусара, Евгения Кота и Влада Яму. Причем Яма, по словам Илоны, и на этом празднике заседал в жюри и оценивал танцы своих коллег с членами семьи хозяина вечера. «Я танцевала с братом именинницы, – пишет Илона. – Все прошло замечательно, мне кажется, она до сих пор в состоянии аффекта. Я была восхищена поступком того мужчины. Как нужно любить супругу, чтобы такое организовать. До сих пор нахожусь в приятном шоке от такого поступка!».

    «Очень интересно в какую сумму этому мужу обошелся такой день рождения?» – тут же поинтересовались комментаторы у Гвоздевой. Но она не ответила на вопрос.

    Напомним, что ранее другой участник проекта – Дмитрий Каднай – рассказал, почему вспоминает период участия в проекте «Танцы со звездами», как «сумасшедший».

    Читайте также:

    Теги: скандал Танцы со звездами Влад Яма Евгений Кот Илона Гвоздёва шоу-бизнес День рождения
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гвоздева рассказала, как харьковчанин купил жене на юбилей топовых участников «Танцев со звездами»