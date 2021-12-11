«Холостячка» Огневич и Андрей Задворный расстались, но Злата уже не одинока

После всех потрясений певица попала на терапию к психотерапевту

«Холостячка» Злата Огневич и предприниматель Андрей Задворный, которого она выбрала в финале романтического реалити, расстались. О разрыве стало известно вчера во время пост-шоу на телеканале «СТБ», в котором приняли участие все претенденты на руку Златы.

По словам Златы, расставание произошло по инициативе ее избранника: «По моему сердцу проехались бульдозером». Но в трудную минуту рядом оказался другой участник шоу – Максим Тарапата.

Выяснилось, что Задворный и не планировал делать возлюбленной предложение. Спустя время Задворный честно признался, что остыл: «Это было мое решение. Полтора месяца мы были счастливы. Но я перестал ощущать то, что ощущал раньше. Были чувства, а теперь их нет».

В какой-то момент Задворный ушел из студии, но потом вернулся и попросил прощение у Златы. Она ответила, что «рана пока свежа», и призналась, что после разрыва ей понадобилась помощь психотерапевта.

Поддержкой для Огневич стал и другой претендент на ее сердце по шоу – Максим Тарапата: «Пока мы дружим, а дальше жизнь покажет».

«Вопрос: а была ли любовь? С моей стороны – да! – написала Злата в своем Инстаграм. –А со стороны Андрея? Думаю, что все услышали его ответ сегодня, и я тоже его узнала, но немного раньше. Мне очень жаль, что Андрей лишил меня шанса построить отношения с другим мужчиной на проекте».