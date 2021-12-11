  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    «Холостячка» Огневич и Андрей Задворный расстались, но Злата уже не одинока

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрей и&nbsp;Злата расстались после завершения реалити - «Холостячка» Огневич и Андрей Задворный расстались, но Злата уже не одинока
    Андрей и Злата расстались после завершения реалити
    Фото: instagram.com/zlata.ognevich

    После всех потрясений певица попала на терапию к психотерапевту

    «Холостячка» Злата Огневич и предприниматель Андрей Задворный, которого она выбрала в финале романтического реалити, расстались. О разрыве стало известно вчера во время пост-шоу на телеканале «СТБ», в котором приняли участие все претенденты на руку Златы.

    По словам Златы, расставание произошло по инициативе ее избранника: «По моему сердцу проехались бульдозером». Но в трудную минуту рядом оказался другой участник шоу – Максим Тарапата.

    Выяснилось, что Задворный и не планировал делать возлюбленной предложение. Спустя время Задворный честно признался, что остыл: «Это было мое решение. Полтора месяца мы были счастливы. Но я перестал ощущать то, что ощущал раньше. Были чувства, а теперь их нет».

    В какой-то момент Задворный ушел из студии, но потом вернулся и попросил прощение у Златы. Она ответила, что «рана пока свежа», и призналась, что после разрыва ей понадобилась помощь психотерапевта.

    Поддержкой для Огневич стал и другой претендент на ее сердце по шоу – Максим Тарапата: «Пока мы дружим, а дальше жизнь покажет».

    «Вопрос: а была ли любовь? С моей стороны – да! – написала Злата в своем Инстаграм. –А со стороны Андрея? Думаю, что все услышали его ответ сегодня, и я тоже его узнала, но немного раньше. Мне очень жаль, что Андрей лишил меня шанса построить отношения с другим мужчиной на проекте».

    Читайте также:

    Теги: скандал телевидение шоу-бизнес Злата Огневич
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Холостячка» Огневич и Андрей Задворный расстались, но Злата уже не одинока