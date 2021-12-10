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    25-летняя дочь Мадонны снялась со своей «лучшей половинкой»

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    Леон Лурдес и раньше с удовольствием снималась для журналов - 25-летняя дочь Мадонны снялась со своей «лучшей половинкой»
    Леон Лурдес и раньше с удовольствием снималась для журналов
    Фото: https:instagram.com/papermagazine

    Провокационная фотосессия дочери Мадонны состоялась всего через несколько недель после того, как фотографии 63-летней Мадонна стали вирусными

    Лурдес Леон, дочь Мадонны, снялась в откровенной фотосессии для журнала Paper. «Будь девственницей и блудницей одновременно», – призвала Лола в своем интервью.

    Фото Лурдес приняли неоднозначно. Фото: instagram.com/papermagazine/
    Фото Лурдес приняли неоднозначно. Фото: instagram.com/papermagazine/

    Снимки появились на официальной странице журнала в Instagram. Для фотосессии стилисты выбрали образы, которые были популярны в девяностых. Макияж, маникюр и прическа были тоже вдохновлены той эпохой. Снимки Лурдес Леон вызвали бурную реакцию у интернет-пользователей. Мнения разделились: одни пришли в восторг от фото, другие, наоборот, раскритиковали девушку за вульгарность.

    Мадонне – 63. Фото instagram.com/madonna
    Мадонне – 63. Фото instagram.com/madonna

    Ей вспомнили последние нашумевшие фотографии Мадонны, на которых она позировала на кровати в нижнем белье.

    Яблоко от яблони. Фото: instagram.com/madonna
    Яблоко от яблони. Фото: instagram.com/madonna

    Сама Мадонна называет дочь своей «лучшей половиной» и всячески ее поддерживает. Доказательство тому – опубликованный звездой недавно в Instagram их совместный кадр.

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    Теги: скандал фотография дети звезд шоу-бизнес шоу новости
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    25-летняя дочь Мадонны снялась со своей «лучшей половинкой»