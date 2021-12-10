25-летняя дочь Мадонны снялась со своей «лучшей половинкой»
Провокационная фотосессия дочери Мадонны состоялась всего через несколько недель после того, как фотографии 63-летней Мадонна стали вирусными
Лурдес Леон, дочь Мадонны, снялась в откровенной фотосессии для журнала Paper. «Будь девственницей и блудницей одновременно», – призвала Лола в своем интервью.
Снимки появились на официальной странице журнала в Instagram. Для фотосессии стилисты выбрали образы, которые были популярны в девяностых. Макияж, маникюр и прическа были тоже вдохновлены той эпохой. Снимки Лурдес Леон вызвали бурную реакцию у интернет-пользователей. Мнения разделились: одни пришли в восторг от фото, другие, наоборот, раскритиковали девушку за вульгарность.
Ей вспомнили последние нашумевшие фотографии Мадонны, на которых она позировала на кровати в нижнем белье.
Сама Мадонна называет дочь своей «лучшей половиной» и всячески ее поддерживает. Доказательство тому – опубликованный звездой недавно в Instagram их совместный кадр.
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