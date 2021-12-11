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    Опра Уинфри украсила к праздникам свой дом за рекордные $50 млн. (видео)

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    Опра Уинфри украсила к праздникам свой дом за рекордные $50 млн. (видео)
    Фото: instagram.com/oprah

    Всего у телеведущей семь частных домов и есть даже усадьба для лошадей

    Самая богатая женщина шоу-бизнеса по версии Forbes Опра Уинфри (ее состояние оценивается в 2,8 миллиардов долларов) готова встречать Новый год. В доме, который она приобрела в 2001 году за колоссальные 50 миллионов долларов, теперь живет праздник.

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    Публикация от Oprah (@oprah)

    Об этом телеведущая написала в своем Инстаграм.

    Особняк расположен рядом с городом Санта-Барбара. По словам владелицы дом шикарный как изнутри, так и снаружи. Рядом с виллой также есть большой пруд с фонтаном на заднем дворе. Кстати, всего в Уинфри семь частных домов. Последней покупкой Уинфри стало поместье площадью 16 гектаров. Здесь есть восемь спален, шесть ванных комнат, большой участок и даже более 90 метров частной береговой линии.

    А несколько лет назад Опра приобрела на аукционе усадьбу для лошадей за почти 29 миллионов долларов. «Это примерно в трех четвертях мили от пляжа и рядом с горными вершинами. Здесь живет много знаменитостей, – рассказали специалисты компании, которые продавали недвижимость на аукционе.

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    Теги: Новый год Рождество Опра Уинфри праздник недвижимость шоу-бизнес Forbes
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    Опра Уинфри украсила к праздникам свой дом за рекордные $50 млн. (видео)