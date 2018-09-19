Хайди Клум спровоцировала слухи о помолвке с Томом Каулицем



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Хайди Клум и Том Каулиц

Супермодель появилась с возлюбленным на церемонии «Эмми-2018»

Еще в начале сентября появились слухи, что 45-летняя Хайди Клум готова выйти замуж за 29-летнего Тома Каулитца, причем свадьбу супермодель хочет сыграть до конца года, хотя ее отношения с музыкантом начались лишь весной.

Теперь звезды подогрела эти слухи, появившись вместе на красной ковровой дорожке в Лос-Анджелесе перед церемонией вручения премии «Эмми-2018». Поклонники заметили, что на безымянном пальце Хайди красуется кольцо с огромным бриллиантом, и предположили, что Том уже сделал предложение.

Впрочем, модель поспешила опровергнуть эти домыслы: «Нет! Все эти украшения взяты напрокат. Они просто идут в комплекте с моим ожерельем на шее. Не додумывайте лишнего! Это просто милые кольца».

Так что пока Хайди и Том просто наслаждаются обществом друг друга, не спеша узаконивать отношения. Тем более они оба уже были в браке.

«Мой бойфренд намного моложе меня, и многие удивляются этому, люди задают мне вопросы. Я совсем не думаю об этом, как-то не беру в голову. Мы должны просто жить счастливо, не слишком беспокоясь о том, что думают люди, потому что стресс только прибавит вам морщин», — рассказала Клум о романе в недавнем интервью.

Джерело: graziamagazine.ru