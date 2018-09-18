  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Анджелина Джоли решила отомстить за детей

    • Розсилка
    Анджелина Джоли - Анджелина Джоли решила отомстить за детей
    Анджелина Джоли

    Но не за своих и не в реальной жизни, а в новом фильме

    Анджелина Джоли давненько не радовала поклонников новыми ролями. Актриса решила немного отойти от судебных разбирательств с Брэдом Питтом и согласилась принять участие в съемках бестселлера Джеймса Скотта «The Kept».

    В центре сюжета окажется акушерка Элспет Хауэлл, которая в один зимний день 1897 года возвращается после срочного вызова в свое отдаленное поместье. Перед ее глазами открывается страшная картина – ее муж и четверо детей зверски убиты. Единственный выживший – 12-летний сын Калеб, спрятавшийся в кухонной кладовкой. Обезумевшая от горя мать вместе с мальчиком отправляются в заснеженную пустошь на поиски виновных.

    Производством триллера займется компания Imperative Entertainment («Все деньги мира»).

    Добавим, что Анджелина Джоли летом завершила съемки в фэнтези Disney «Малефисента 2». Актрису в образе рогатой колдуньи увидим на больших экранах в конце мая 2020 года.

    Джерело: Киноафиша

    Читайте також
    знаменитости кино актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ