Стало известно, что получит победительница второго сезона шоу «Модель XL»
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Розсилка
Сегодня поклонники проекта узнают, кто будет бороться за победу
После выполнения участницами первой задачи от жюри останется только 15 конкурсанток, которые продолжат борьбу в проекте.
Как оказалось, во время кастинга судьи (Богдан Юсипчук, Екатерина Осадчая, Андре Тан, Татьяна Мацкевич) были настолько поражены количеством красивых девушек,что к следующему этапу отобрали больше участниц, чем это быо запланировано изначально.
Не долго думая, судьи и продюсеры проекта решили проверить девушек дополнительным испытанием - забегом на стадионе.
Моделям plus size необходимо будет за отведенное время не просто пробежать определенное расстояние, но и самостоятельно подобрать образ, сделать макияж и успеть отснять красивые кадры.
А для того, что бы девушки приободрились, продюсеры шоу рассказали, что получит победительница второго сезона «Модель XL» .
Как оказалось, самая красивая и эффектная модель plus size станет лицом коллекции для пышных женщин A.Tan Plus от Андре Тана, а также украсит обложку глянцевого журнала Elle и снимется в фотосессии в Париже.