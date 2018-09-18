Стало известно, что получит победительница второго сезона шоу «Модель XL»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Судьи проекта шоу «Модель XL»

Сегодня поклонники проекта узнают, кто будет бороться за победу

После выполнения участницами первой задачи от жюри останется только 15 конкурсанток, которые продолжат борьбу в проекте.

Как оказалось, во время кастинга судьи (Богдан Юсипчук, Екатерина Осадчая, Андре Тан, Татьяна Мацкевич) были настолько поражены количеством красивых девушек,что к следующему этапу отобрали больше участниц, чем это быо запланировано изначально.

Не долго думая, судьи и продюсеры проекта решили проверить девушек дополнительным испытанием - забегом на стадионе.

Моделям plus size необходимо будет за отведенное время не просто пробежать определенное расстояние, но и самостоятельно подобрать образ, сделать макияж и успеть отснять красивые кадры.

А для того, что бы девушки приободрились, продюсеры шоу рассказали, что получит победительница второго сезона «Модель XL» .

Как оказалось, самая красивая и эффектная модель plus size станет лицом коллекции для пышных женщин A.Tan Plus от Андре Тана, а также украсит обложку глянцевого журнала Elle и снимется в фотосессии в Париже.