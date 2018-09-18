Молодой возлюбленный Шэрон Стоун подтвердил расставание с актрисой



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Анджело Боффа и Шэрон Стоун

Роман 60-летней Шэрон Стоун и 41-летнего итальянца Анджело Боффа закончился на позитивной ноте

Пара распалась, однако у обоих остались друг о друге теплые воспоминания.

Как оказалось, разрыв произошел несколько месяцев назад, но пара решила общаться с журналистами на эту тему.

«Шэрон — потрясающе красивая, как внешне, так и внутренне. Она шикарная женщина, просто прекрасная, но, к сожалению, мы больше не вместе уже где-то пару месяцев. Как пел Джимми Фонтана, каждый проходит собственный путь. Я посвящаю все время своим проектам по недвижимости, а она очень занята в кино. На сегодня я одинок», - откровенно рассказал Анджело Боффа.

Стоит отметить, что о романе Шэрон Стоун и ее нового бойфренда стало известно еще в январе этого года. Парочку застукали в центре Нью-Йорка. Однако, свой роман актриса решила не комментировать и даже на престижной церемонии «Золотой глобус» появилась с сыном, а не с возлюбленным.