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    Шоу-биз

    Молодой возлюбленный Шэрон Стоун подтвердил расставание с актрисой

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    Анджело Боффа и&nbsp;Шэрон Стоун - Молодой возлюбленный Шэрон Стоун подтвердил расставание с актрисой
    Анджело Боффа и Шэрон Стоун

    Роман 60-летней Шэрон Стоун и 41-летнего итальянца Анджело Боффа закончился на позитивной ноте

    Пара распалась, однако у обоих остались друг о друге теплые воспоминания.

    Как оказалось, разрыв произошел несколько месяцев назад, но пара решила общаться с журналистами на эту тему.

    «Шэрон — потрясающе красивая, как внешне, так и внутренне. Она шикарная женщина, просто прекрасная, но, к сожалению, мы больше не вместе уже где-то пару месяцев. Как пел Джимми Фонтана, каждый проходит собственный путь. Я посвящаю все время своим проектам по недвижимости, а она очень занята в кино. На сегодня я одинок», - откровенно рассказал Анджело Боффа. 

    Стоит отметить, что о романе Шэрон Стоун и ее нового бойфренда стало известно еще в январе этого года. Парочку застукали в центре Нью-Йорка. Однако, свой роман актриса решила не комментировать и даже на престижной церемонии «Золотой глобус» появилась с сыном, а не с возлюбленным.

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