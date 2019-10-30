HBO отменили приквел «Игры престолов» про белых ходоков с Наоми Уоттс



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Канал анонсировал новый проект – про Таргариенов

HBO отменил один из приквелов к «Игре престолов», который должен был рассказать историю Вестероса за пять тысяч лет до событий оригинального шоу, когда еще не было никакого Железного трона. Об этом сообщают The Hollywood Reporter и Variety со ссылкой на свои источники.

По данным изданий, руководству HBO не понравилась пилотная серия. Напомним, в спин-оффе под рабочим названием «Долгая ночь» собирались показать войну первых людей с детьми леса, когда впервые появились белые ходоки, а Бран Строитель возвел магическую Стену. Одну из основных ролей должна была сыграть Наоми Уоттс.

Всего у канала в разработке было пять спин-оффов. Об одном из них, посвященном дому Таргариенов, стало известно еще в сентябре. Теперь HBO подтвердил проект официально: сценарием займутся Джордж Мартин и Райан Кондал, а последний вместе с режиссером Мигелем Сапочником (снял знаменитую «Битву бастардов») станут шоураннерами.

Сериал получит название «Дом драконов», а действие развернется за 300 лет до событий «Игры престолов». В основу ляжет книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь», в которой рассказывается история первых королей из династии Таргариенов и описываются события Танца драконов – гражданской войны за власть между Таргариенами, когда вымерли почти все драконы. HBO уже заказал десять серий нового проекта.

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