У Рики Мартина и его мужа родился четвертый ребенок



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В прошлом году пара сыграла свадьбу

Рики Мартин и его супруг празднуют пополнение в семействе: певец объявил о рождении сына, которому дали имя Ренн. Мартин и шведский художник Джван Юзеф познакомились в 2016 году, когда певец искал произведения искусства для своей коллекции.

Постепенно их дружеские отношения переросли в роман, а в прошлом году пара сыграла свадьбу. В начале 2019 года суррогатная мать родила им дочь Люсию, а в 2008-м Рики стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, которые появились на свет таким же способом.

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