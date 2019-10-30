Модный конфуз: полупрозрачное платье Хайди Клум «сплющило» ее грудь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хайди Клум

Компанию супермодели на балу составил муж Том Каулитц

46-летняя Хайди Клум посетила церемонию награждения филантропов, которые сделали вклад в поддержку исследований рака. Модель выбрала для светского раута оригинальное полупрозрачное платье со шлейфом и причудливыми длинными рукавами. Наряд, созданный нидерландским дизайнером Ирис Ван Герпеном, подчеркнул стройную фигуру Клум, но зрительно «сплющил» ее грудь.

Хайди постоянно кружилась, демонстрируя всю свою женственность. Поклонники считают, что рядом с Каулитцем модель буквально расцвела. Ее воздушный наряд произвел фурор на мероприятии. Она стала самой яркой звездой бала.

Читайте также: Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками