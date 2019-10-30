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    Шоу-биз

    Модный конфуз: полупрозрачное платье Хайди Клум «сплющило» ее грудь

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    Хайди Клум - Модный конфуз: полупрозрачное платье Хайди Клум «сплющило» ее грудь
    Хайди Клум

    Компанию супермодели на балу составил муж Том Каулитц

    46-летняя Хайди Клум посетила церемонию награждения филантропов, которые сделали вклад в поддержку исследований рака. Модель выбрала для светского раута оригинальное полупрозрачное платье со шлейфом и причудливыми длинными рукавами. Наряд, созданный нидерландским дизайнером Ирис Ван Герпеном, подчеркнул стройную фигуру Клум, но зрительно «сплющил» ее грудь.

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    Модный конфуз: полупрозрачное платье Хайди Клум «сплющило» ее грудь
    Модный конфуз: полупрозрачное платье Хайди Клум «сплющило» ее грудь
    Модный конфуз: полупрозрачное платье Хайди Клум «сплющило» ее грудь
    Модный конфуз: полупрозрачное платье Хайди Клум «сплющило» ее грудь
    Модный конфуз: полупрозрачное платье Хайди Клум «сплющило» ее грудь

    Хайди постоянно кружилась, демонстрируя всю свою женственность. Поклонники считают, что рядом с Каулитцем модель буквально расцвела. Ее воздушный наряд произвел фурор на мероприятии. Она стала самой яркой звездой бала.

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