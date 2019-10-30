Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роузи Хантингтон-Уайтли

Бывший «ангел» Victoria's Secret показала невероятную фигуру

32-летняя британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли предстала перед публикой в откровенном образе. «Ангел» Victoria's Secret поделилась серией пикантных снимков. Возлюбленняя Джейсона Стейтема в белоснежном кружевном комплекте показала все достоинства своей фигуры.

Поклонников восхитил такой страстный look. «Горячо», «Малышка», «Кто горячее, чем ты? Никто!», «Забыл, как дышать», «Королева», «Это восхитительно», - прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

Читайте также: Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками