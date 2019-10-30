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    Шоу-биз

    Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье

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    Роузи Хантингтон-Уайтли - Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли

    Бывший «ангел» Victoria's Secret показала невероятную фигуру

    32-летняя британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли предстала перед публикой в откровенном образе.  «Ангел» Victoria's Secret поделилась серией пикантных снимков. Возлюбленняя Джейсона Стейтема в белоснежном кружевном комплекте показала все достоинства своей фигуры.

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    Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье
    Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье

    Поклонников восхитил такой страстный look. «Горячо», «Малышка», «Кто горячее, чем ты? Никто!», «Забыл, как дышать», «Королева», «Это восхитительно», - прокомментировали подписчики под фото в Instagram.

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    знаменитости модель Victoria's Secret шоу-бизнес
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