Роузи Хантингтон-Уайтли пикантно позировала в кружевном белье
Роузи Хантингтон-Уайтли
Бывший «ангел» Victoria's Secret показала невероятную фигуру
32-летняя британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли предстала перед публикой в откровенном образе. «Ангел» Victoria's Secret поделилась серией пикантных снимков. Возлюбленняя Джейсона Стейтема в белоснежном кружевном комплекте показала все достоинства своей фигуры.
Поклонников восхитил такой страстный look. «Горячо», «Малышка», «Кто горячее, чем ты? Никто!», «Забыл, как дышать», «Королева», «Это восхитительно», - прокомментировали подписчики под фото в Instagram.