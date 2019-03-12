HBO показал первый тизер мини-сериала «Чернобыль»



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Премьера сериала о событиях в Чернобыле запланирована на начало мая

Телеканал HBO опубликовал тизер мини-сериала «Чернобыль» из пяти эпизодов, посвященного трагическим событиям на Чернобыльской АЭС в 1986 году. В ролике показаны кадры из сериала, в том числе ликвидация пожара на ЧАЭС.

Актер Джаред Харрис сыграл в фильме советского химика Валерия Легасова, которому было поручено расследовать причины катастрофы сразу после аварии.

В «Чернобыле» также снялись Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон. Все пять эпизодов были сняты шведским режиссером Юханом Ренком, который до этого работал над сериалом Netflix «Родословная».

Джерело: Bird In Flight