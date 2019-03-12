Стильная Бри Ларсон украсила обложку модного глянца
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«Супержиенщина» снялась для мартовского номера Vanity Fair
Актриса Бри Ларсон, сыгравшая главную супергероиню в блокбастере «Капитан Марвел» — самом громком хите 2019 года, снялась для мартовского выпуска журнала Vanity Fair.
Над fashion-съемкой работали два талантливых голландских фотографа - Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.
На снимках Бри Ларсон позирует на фоне пустыни в золотом кейпе Boucheron и кутюрных платьях Saint Laurent, Givenchy и Chanel.
Напомним, что в блокбастере «Капитан Марвел», который совсем скоро появится на экранах, Бри Ларсон исполнила роль Кэрол Денверс, пилота военно-воздушных сил. Благодаря своей суперсиле и сверхспособностям она отважно сражается с инопланетными врагами, демонстрируя отличную физическую подготовку и навыки карате.
Коллегами по съемочной площадке Ларсон в фильме «Капитан Марвел», действие которого разворачивается в 1990-х годах, стали Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон, Джемма Чан и другие.
Джерело: Buro 24/7