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    Стильная Бри Ларсон украсила обложку модного глянца

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    Бри Ларсон - Стильная Бри Ларсон украсила обложку модного глянца
    Бри Ларсон

    «Супержиенщина» снялась для мартовского номера Vanity Fair

    Актриса Бри Ларсон, сыгравшая главную супергероиню в блокбастере «Капитан Марвел» — самом громком хите 2019 года, снялась для мартовского выпуска журнала Vanity Fair.

    Над fashion-съемкой работали два талантливых  голландских фотографа - Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

    На снимках Бри Ларсон позирует на фоне пустыни в золотом кейпе Boucheron и кутюрных платьях Saint Laurent, Givenchy и Chanel.

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    Стильная Бри Ларсон украсила обложку модного глянца
    Стильная Бри Ларсон украсила обложку модного глянца
    Стильная Бри Ларсон украсила обложку модного глянца
    Стильная Бри Ларсон украсила обложку модного глянца
    Стильная Бри Ларсон украсила обложку модного глянца
    Стильная Бри Ларсон украсила обложку модного глянца

    Напомним, что в блокбастере «Капитан Марвел», который совсем скоро появится на экранах, Бри Ларсон исполнила роль Кэрол Денверс, пилота военно-воздушных сил. Благодаря своей суперсиле и сверхспособностям она отважно сражается с инопланетными врагами, демонстрируя отличную физическую подготовку и навыки карате.

    Коллегами по съемочной площадке Ларсон в фильме «Капитан Марвел», действие которого разворачивается в 1990-х годах, стали Джуд Лоу, Сэмюэл Л. Джексон, Джемма Чан и другие.

    Джерело: Buro 24/7

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