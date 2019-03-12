«Богемская рапсодия» может получить продолжение



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Руди Долезал рассказал в интервью, что группа сейчас обсуждает возможность сделать сиквел «Богемской рапсодии»

Долезал заявил, что менеджер группы Джим Бич планирует сиквел, действие которого начнётся во время благотворительного концерта Live Aid, прошедшего 13 июля 1985 года на стадионе «Уэмбли». Выступление Queen практически полностью показали в оригинальном фильме, так что остаётся только говорить о последних годах жизни Меркьюри. Он скончался в 1991 году от бронхопневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИД.

«Богемская рапсодия» заработала в мировом прокате 870 млн долларов и заработала четыре «Оскара». В том числе награду получил Рами Малек, исполнивший в картине главную мужскую роль.

Гитарист Queen Брайан Мэй ранее тоже намекал на возможное продолжение. В декабрьском интервью он сказал: «Я думаю, что Live Aid — это хороший момент, чтобы закончить фильм. Кто знает, может быть, будет продолжение».

На данный момент разговоры об этом — не более чем слухи. Представитель звукозаписывающего лейбла Queen сказал, что они не слышали ни о каком сиквеле. Приятель Рами Малека заявил журналистам, что актёр тоже об этом ничего не знает.

Фильм о Меркьюри пытались снять несколько лет, над проектом работали с 2010 года. Сначала в главной роли должен был появиться Саша Барон Коэн, после его заменил Бен Уишоу и только потом появился Малек. В начале декабря 2017 режиссёра Брайана Сингера отстранили от работы в связи с непрофессиональным поведением. Кинокомпания заявила, что Сингер часто пропускал съёмки и вступал в конфликты с Рами Малеком. Постановщика заменил Декстер Флетчер. Так как по правилам Гильдии кинорежиссёров США в титрах может быть указан только один режиссёр, в итоговом фильме им был указан Сингер, а Флетчера записали в число исполнительных продюсеров.

Джерело: Киноафиша