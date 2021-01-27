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    Украинская блогерша с огромными скулами показала, как выглядела до операций (фото)

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    30-летняя блогерша Анастасия Покрищук - Украинская блогерша с огромными скулами показала, как выглядела до операций (фото)
    30-летняя блогерша Анастасия Покрищук
    instagram.com/_just__queen_/

    Инстадива опубликовала старые фото, на которых ей было всего 18 лет и ни о каких филлерах еще не шло и речи

    30-летняя блогерша Анастасия Покрищук прославилась на весь мир благодаря своим огромным скулам. Женщина всегда была недовольна своей внешностью, поэтому четыре года назад пристрастилась к уколам красоты и филлерам, тратя на них огромные суммы. Настя не очень любила показывать свою старую внешность, но недавно сделала исключение для подписчиков.

    Блогерша опубликовала свои старые фото 12-летней давности. На них молодая девушка веселилась в каком-то заведении, вероятно, на выпускном или каком-то празднике. На ней было надето красное платье с цветочным принтом и тонкими бретелями, а также красная шелковая накидка. Волосы Насти были густыми и распущенными, а на естественном лице было мало косметики.

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    Украинская блогерша с огромными скулами показала, как выглядела до операций (фото)
    Украинская блогерша с огромными скулами показала, как выглядела до операций (фото)
    Украинская блогерша с огромными скулами показала, как выглядела до операций (фото)
    instagram.com/_just__queen_/

    Под этими снимками блогерша высмеяла свою старую внешность:

     «Узнали женщину? Это я в 18 лет. Кто-то еще хочет сказать, что раньше было лучше? Натуральная «красота" прекрасна».

    Многие из 249 тыс. подписчиков поддержали кумира, заявив, что теперь Настя куда ярче и интереснее. Но нашлись и те, кто ужаснулся переменам.

    Ранее «Скотч» сообщал, что жена Остапчука в обтягивающем наряде выпятила главные достоинства.

    Также Кристина подумала на тему уверенности в себе: «Как быть в себе уверенным?! Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и обрабатывать. И вовсе это не связано с тем, какой внешности человек»

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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