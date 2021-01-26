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    Беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает: «Мы в очень жестком минусе»

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    Певец Виктор Павлик с женой - Беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает: «Мы в очень жестком минусе»
    Певец Виктор Павлик с женой

    Репяхова мечтает, что переедет с мужем в большой дом

    Материальное положение семьи украинского певца Виктора Павлика сильно пошатнулось в связи с отменой концертов из-за пандемии коронавируса. При этом артист вместе со своей молодой супругой, которая беременна, находится в минусе.

    Об этом рассказала жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова в интервью для программы «Звездный путь».

    «Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы в минусе как минимум на 150 тысяч каждый месяц», - сказала девушка.

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    Беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает: «Мы в очень жестком минусе»
    Беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает: «Мы в очень жестком минусе»
    Беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает: «Мы в очень жестком минусе»
    Беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает: «Мы в очень жестком минусе»
    Беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает: «Мы в очень жестком минусе»
    Беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает: «Мы в очень жестком минусе»
    Беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает: «Мы в очень жестком минусе»
    Беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает: «Мы в очень жестком минусе»
    Беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает: «Мы в очень жестком минусе»

    Из-за этих трудностей пара отложила на время покупку новой недвижимости. Они сейчас проживают в двухкомнатной квартире, а 90% вещей Виктора Павлика находятся в квартире его бывшей жены Ларисы.

    При этом Репяхова мечтает, что переедет с мужем в большой дом. Девушка надеется, что это случится уже весной.

    «У нас была квартира в рассрочке, ее мы приостановили. Я хочу себе гардеробную большую, это моя мечта. А Виктору Франковичу нужен свой кабинет», - рассказала Екатерина.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинский ведущий Слава Демин развелся с женой после 13 лет брака.

    Слава отметил, что самое главное для них с экс-супругой — остаться любящими родителями для их 10-летнего сына Влада, а также назвал причину разрыва отношений.

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    Теги: знаменитости деньги шоу-бизнес дом
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