Беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает: «Мы в очень жестком минусе»

Репяхова мечтает, что переедет с мужем в большой дом

Материальное положение семьи украинского певца Виктора Павлика сильно пошатнулось в связи с отменой концертов из-за пандемии коронавируса. При этом артист вместе со своей молодой супругой, которая беременна, находится в минусе.

Об этом рассказала жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова в интервью для программы «Звездный путь».

«Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы в минусе как минимум на 150 тысяч каждый месяц», - сказала девушка.

Из-за этих трудностей пара отложила на время покупку новой недвижимости. Они сейчас проживают в двухкомнатной квартире, а 90% вещей Виктора Павлика находятся в квартире его бывшей жены Ларисы.

При этом Репяхова мечтает, что переедет с мужем в большой дом. Девушка надеется, что это случится уже весной.

«У нас была квартира в рассрочке, ее мы приостановили. Я хочу себе гардеробную большую, это моя мечта. А Виктору Франковичу нужен свой кабинет», - рассказала Екатерина.

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