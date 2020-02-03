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    Шоу-биз

    Хейли Бибер похвасталась длинными ногами в мини-шортах: снимки папарацци

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    <p>23-летняя Хейли Бибер попала в объективы папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу</p> <div></div> - Хейли Бибер похвасталась длинными ногами в мини-шортах: снимки папарацци

    23-летняя Хейли Бибер попала в объективы папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу

    Фото: instagram.com/haileybieber/

    Модель посетила спа-центр, чтобы устроить себе отдых после насыщенной недели

    Блондинка выбрала эффектный наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру. Инстадива надела классическую рубашку оверсайз, оставив ее расстегнутой снизу. Образ Хейли дополнила ультракороткими голубыми джинсовыми шортами и белыми кроссовками со спортивными носками. Наряд звезды получился дерзким и сексуальным.

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    Хейли Бибер похвасталась длинными ногами в мини-шортах: снимки папарацци
    Хейли Бибер похвасталась длинными ногами в мини-шортах: снимки папарацци
    Фото: instagram.com/haileybieber/

    Миссис Бибер не стала сушить волосы, отправившись на улицу с мокрыми локонами, собрав их в лаконичный конский хвост. Серьги-хулахупы и черные солнцезащитные очки в тонкой оправе завершили весь ансамбль.

    Родители Хейли посчитали поспешной ее свадьбу с Джастином Бибером. Узнать, какие бьюти-процедуры предпочитают звезды, можно здесь.

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    модель отдых
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