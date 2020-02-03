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    Шоу-биз

    Супермодель Адриана Лима удлинила свои ноги (фото)

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    <p>Адриана надела платье-рубашку и черные колготки</p> <div></div> - Супермодель Адриана Лима удлинила свои ноги (фото)

    Адриана надела платье-рубашку и черные колготки

    Звезда восхитила своим чувством стиля

    38-летняя Адриана Лима появилась на вечере AT&T TV в Майами. Мероприятие прошло незадолго до «Суперкубка» Модель сделала ставку на тотал-блэк - и явно не прогадала. Экс-«ангел» Victoria's Secret на этот раз предпочла соблазнительный образ.

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    Супермодель Адриана Лима удлинила свои ноги (фото)
    Супермодель Адриана Лима удлинила свои ноги (фото)
    Супермодель Адриана Лима удлинила свои ноги (фото)
    Супермодель Адриана Лима удлинила свои ноги (фото)
    Супермодель Адриана Лима удлинила свои ноги (фото)
    Супермодель Адриана Лима удлинила свои ноги (фото)
    Супермодель Адриана Лима удлинила свои ноги (фото)
    Супермодель Адриана Лима удлинила свои ноги (фото)
    Супермодель Адриана Лима удлинила свои ноги (фото)

    Она надела ультракороткое шелковое платье-рубашку и черные тонкие колготки, завершив образ «бархатными» ботильонами на небольшом каблуке. На плечи звезда накинула стильный пижак.

    Завершающим штрихом всего ансамбля стала небольшая сумочка на цепочке Saint Laurent. Волосы Адрианы остались распущенными, а легкий нюдовый макияж с акцентом на смоки подчеркнул ее природную красоту.

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