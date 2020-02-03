Дочь Ольги Сумской показала редкое фото с мужем



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Старшая дочь Антонина Паперная завораживает сеть нежными обыденными снимками. На днях она опубликовала очередную фотографию, на которой предстала со своим мужем.

Как известно, 29-летняя Антонина Паперная – успешная актриса и модель. Именно там девушка познакомилась со своим коллегой Владимиром Ягличем, с которым строит прочные отношения.

К алтарю пара не торопится идти и даже после рождения первого ребенка – девочки Евы, которой уже исполнилось 2 года, – Антонина и Владимир не узаконили роман.

Сейчас звездная пара в ожидании пополнения в их семье. И хоть Антонина Паперная не афиширует свою личную жизнь, все же не удержалась от публикации совместного фото с любимым.

instagram.com/tonya_papernaya

Романтическую фотографию актеры сделали в Санкт-Петербурге, в знаменитом Эрмитаже. На черно-белом фото Антонина Паперная в кружевной майке и пиджаке прижалась к Владимиру Ягличу.

И хоть пара не показала эмоций перед камерой, редкое фото пары вызвало немало восторженных отзывов.