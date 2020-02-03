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    Фото

    Дочь Ольги Сумской показала редкое фото с мужем

    • Розсилка
    Дочь Ольги Сумской показала редкое фото с мужем

    Украинская актриса Ольга Сумская вскоре во второй раз станет бабушкой

    Старшая дочь Антонина Паперная завораживает сеть нежными обыденными снимками. На днях она опубликовала очередную фотографию, на которой предстала со своим мужем.

    Как известно, 29-летняя Антонина Паперная – успешная актриса и модель. Именно там девушка познакомилась со своим коллегой Владимиром Ягличем, с которым строит прочные отношения.

    К алтарю пара не торопится идти и даже после рождения первого ребенка – девочки Евы, которой уже исполнилось 2 года, – Антонина и Владимир не узаконили роман.

    Сейчас звездная пара в ожидании пополнения в их семье. И хоть Антонина Паперная не афиширует свою личную жизнь, все же не удержалась от публикации совместного фото с любимым.

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    instagram.com/tonya_papernaya

    Романтическую фотографию актеры сделали в Санкт-Петербурге, в знаменитом Эрмитаже. На черно-белом фото Антонина Паперная в кружевной майке и пиджаке прижалась к Владимиру Ягличу.

    И хоть пара не показала эмоций перед камерой, редкое фото пары вызвало немало восторженных отзывов.

    знаменитости фотография актриса модель Ольга Сумская
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