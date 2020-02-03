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    Шоу-биз

    20-летняя дочь Джонни Деппа в «голом» платье без бюстгальтера вышла на публику

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    <p>Лили-Роуз Депп приняла участие в 73-й церемонии вручения наград BAFTA 2020</p> - 20-летняя дочь Джонни Деппа в «голом» платье без бюстгальтера вышла на публику

    Лили-Роуз Депп приняла участие в 73-й церемонии вручения наград BAFTA 2020

    Фото: instagram.com/lilysrose_depp/

    20-летняя модель и актриса вышла на красную дорожку в откровенным наряде

    Дочь знаменитого голливудского актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради стала звездой церемонии вручения наград Британской киноакадемии. На лондонской красной дорожке модель появилась в «голом» платье. Для выхода Лили-Роуз выбрала черное кружевное платье от Chanel. Блондинка является лицом французского модного дома.

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    20-летняя дочь Джонни Деппа в «голом» платье без бюстгальтера вышла на публику
    20-летняя дочь Джонни Деппа в «голом» платье без бюстгальтера вышла на публику
    20-летняя дочь Джонни Деппа в «голом» платье без бюстгальтера вышла на публику
    20-летняя дочь Джонни Деппа в «голом» платье без бюстгальтера вышла на публику
    20-летняя дочь Джонни Деппа в «голом» платье без бюстгальтера вышла на публику
    20-летняя дочь Джонни Деппа в «голом» платье без бюстгальтера вышла на публику
    20-летняя дочь Джонни Деппа в «голом» платье без бюстгальтера вышла на публику
    20-летняя дочь Джонни Деппа в «голом» платье без бюстгальтера вышла на публику
    20-летняя дочь Джонни Деппа в «голом» платье без бюстгальтера вышла на публику
    Фото: instagram.com/lilysrose_depp/

    Образ состоял из прозрачного кружевного комбинезона и черной ткани в пол. Модель «забыла» надеть бюстгальтер, позволил публике любоваться ее грудью. Откровенный наряд выгодно подчеркнул женственные формы модели. Лили-Роуз не стеснялась всеобщего внимания, она с удовольствием позировала фотографам.

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