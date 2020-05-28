Хейли Бибер пригрозила судом пластическому хирургу за видео о ее операциях



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23-летняя супермодель Хейли Бибер начинает радикально бороться с теми, кто обвиняет ее в изменениях внешности Фото: instagram.com/haileybieber/

Представители Хейли поставили Барретту условие: ролик должен быть удален

Американская модель Хейли Бибер собралась судиться с пластическим хирургом Дэниэлем Барреттом - специалист опубликовал ролик в популярном приложении TikTok. Медик предположил, что супруга Джастина Бибера ложилась под нож. Дэниэль сделал акцент на носе звезды, заявив, что она прибегла к ринопластике, а не уменьшила его с помощью мейкапа.

«Здесь действовали не силы природы и не чудеса косметики. Всё это не могло так радикально изменить ее черты лица», — заявляет Барретт в ролике. Специалист также сделал вывод, что Бибер увеличила губы, сделала операцию на подбородке и скулах.

Эти утверждения возмутили модель. Хейли обратилась за помощью к адвокатам, чтобы наказать обидчика.

Юристы заявили, что врач использовал имя, имидж и образ звезды для продвижения своего бренда, а также распространял ложную информацию. Помимо этого хирурга обвинили в нарушении авторских прав за использование в ролике трека Джастина Бибера Sorry.

Представители Хейли поставили Барретту условие: ролик должен быть удален. Кроме того, специалист должен записать опровержение в течение 24 часов, иначе ему грозит разбирательство в суде.