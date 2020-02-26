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    Шоу-биз

    Хейли Бибер в экстремальном мини без белья похвасталась длинными ногами (фото)

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    <p>23-летняя икона стрит-стайла и модель Хейли Бибер не смогла пропустить одно из важнейших событий fashion-индустрии</p> <div></div> - Хейли Бибер в экстремальном мини без белья похвасталась длинными ногами (фото)

    23-летняя икона стрит-стайла и модель Хейли Бибер не смогла пропустить одно из важнейших событий fashion-индустрии

    Фото: instagram.com/haileybieber/

    На Неделю моды в Париж съехалось множество знаменитостей

    Супруга Джастина Бибера 23-летняя супермодель Хейли Бибер стала гостьей показа Saint Laurent. Для выхода в свет эффектная блондинка выбрала роскошный наряд, созданный креативным директором бренда Энтони Ваккарелло. Модель выбрала черное мини-платье, расшитое серебристыми нитями.

    Чтобы не испортить экстремально открытую область декольте, Бибер не стала надевать бра. Наряд подчеркнул стройную фигуру Хейли и открыл взгляду ее длинные ноги. Звезда дополнила образ объемным пальто и остроносыми лодочками с позолотой.

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    Хейли Бибер в экстремальном мини без белья похвасталась длинными ногами (фото)
    Хейли Бибер в экстремальном мини без белья похвасталась длинными ногами (фото)
    Хейли Бибер в экстремальном мини без белья похвасталась длинными ногами (фото)
    Хейли Бибер в экстремальном мини без белья похвасталась длинными ногами (фото)
    Хейли Бибер в экстремальном мини без белья похвасталась длинными ногами (фото)
    Хейли Бибер в экстремальном мини без белья похвасталась длинными ногами (фото)
    Фото: instagram.com/haileybieber/

    Образ модели высоко оценили ее поклонники и звездные друзья. В комментариях к фото они оставили Хейли множество комплиментов. «Ты бомба!», «Вау, вау, вау, какая красота!», «Мне кажется ты отвлекла зрителей от шоу!!!», «Безумно хороша», «Совершенство с бесконечными ногами», — написали фанаты в Instagram.

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