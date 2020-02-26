Хейли Бибер в экстремальном мини без белья похвасталась длинными ногами (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

23-летняя икона стрит-стайла и модель Хейли Бибер не смогла пропустить одно из важнейших событий fashion-индустрии Фото: instagram.com/haileybieber/

На Неделю моды в Париж съехалось множество знаменитостей

Супруга Джастина Бибера 23-летняя супермодель Хейли Бибер стала гостьей показа Saint Laurent. Для выхода в свет эффектная блондинка выбрала роскошный наряд, созданный креативным директором бренда Энтони Ваккарелло. Модель выбрала черное мини-платье, расшитое серебристыми нитями.

Чтобы не испортить экстремально открытую область декольте, Бибер не стала надевать бра. Наряд подчеркнул стройную фигуру Хейли и открыл взгляду ее длинные ноги. Звезда дополнила образ объемным пальто и остроносыми лодочками с позолотой.

Образ модели высоко оценили ее поклонники и звездные друзья. В комментариях к фото они оставили Хейли множество комплиментов. «Ты бомба!», «Вау, вау, вау, какая красота!», «Мне кажется ты отвлекла зрителей от шоу!!!», «Безумно хороша», «Совершенство с бесконечными ногами», — написали фанаты в Instagram.