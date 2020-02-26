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    Шоу-биз

    51-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройности

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    51-летняя актриса призналась, каким образом ей удалось добиться стройной фигуры - 51-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройности
    51-летняя актриса призналась, каким образом ей удалось добиться стройной фигуры
    Фото: instagram.com/jenniferaniston/

    Кинозвезда изучила новый вид спорта

    51-летняя Дженнифер Энистон неустанно работает над телом. Кинозвезда находит необычные способы поддерживать себя в форме. Она рассказала о новом увлечении под названием Lagree.

    Тренировки стали разновидностью Megaformer Pilates, который проводится с помощью специального оборудования с сопротивлением. По словам создателя модного направления и бывшего личного тренера актрисы Себастьяна Лагри, такой вид спорта идеально подходит для невест, которым необходимо похудеть за короткий срок.

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    51-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройности
    51-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройности
    51-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройности
    51-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройности
    51-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройности
    51-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройности
    Фото: instagram.com/jenniferaniston/

     «Это гарантирует быстрый результат. Каждое движение в мегаформаторе продумано. Мышца не изолируется в определенном движении. Здесь нужно одновременно концентрироваться на силовом упражнении и на балансе. Включаются абсолютно все мышцы, и такой подход приносит видимый эффект за две недели», — заверил Hello! Себастьян.

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