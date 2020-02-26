51-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройности



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51-летняя актриса призналась, каким образом ей удалось добиться стройной фигуры Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Кинозвезда изучила новый вид спорта

51-летняя Дженнифер Энистон неустанно работает над телом. Кинозвезда находит необычные способы поддерживать себя в форме. Она рассказала о новом увлечении под названием Lagree.

Тренировки стали разновидностью Megaformer Pilates, который проводится с помощью специального оборудования с сопротивлением. По словам создателя модного направления и бывшего личного тренера актрисы Себастьяна Лагри, такой вид спорта идеально подходит для невест, которым необходимо похудеть за короткий срок.

«Это гарантирует быстрый результат. Каждое движение в мегаформаторе продумано. Мышца не изолируется в определенном движении. Здесь нужно одновременно концентрироваться на силовом упражнении и на балансе. Включаются абсолютно все мышцы, и такой подход приносит видимый эффект за две недели», — заверил Hello! Себастьян.