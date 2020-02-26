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    Шоу-биз

    Звезда «Зачарованных» рассталась с любовником-трансгендером и закрутила роман с девушкой

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    <p>Впервые об отношениях Макгоуэн с женщиной заговорили в декабре 2019 года</p> <div></div> - Звезда «Зачарованных» рассталась с любовником-трансгендером и закрутила роман с девушкой

    Впервые об отношениях Макгоуэн с женщиной заговорили в декабре 2019 года

    Ранее актриса состояла в отношениях исключительно с гетеросексуальными мужчинами

    46-летняя актриса и ЛГБТ-активистка Роуз Макгоуэн рассказала о личной жизни: расставшись с трансгендерной моделью Рейн Дав, она с головой окунулась в новый роман… с девушкой по имени Сиенна.

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    Звезда «Зачарованных» рассталась с любовником-трансгендером и закрутила роман с девушкой
    Звезда «Зачарованных» рассталась с любовником-трансгендером и закрутила роман с девушкой
    Звезда «Зачарованных» рассталась с любовником-трансгендером и закрутила роман с девушкой
    Звезда «Зачарованных» рассталась с любовником-трансгендером и закрутила роман с девушкой
    Звезда «Зачарованных» рассталась с любовником-трансгендером и закрутила роман с девушкой
    Звезда «Зачарованных» рассталась с любовником-трансгендером и закрутила роман с девушкой
    Звезда «Зачарованных» рассталась с любовником-трансгендером и закрутила роман с девушкой
    Звезда «Зачарованных» рассталась с любовником-трансгендером и закрутила роман с девушкой
    Звезда «Зачарованных» рассталась с любовником-трансгендером и закрутила роман с девушкой
    Звезда «Зачарованных» рассталась с любовником-трансгендером и закрутила роман с девушкой
    Звезда «Зачарованных» рассталась с любовником-трансгендером и закрутила роман с девушкой

    «Я знаю, что многие гораздо комфортнее чувствуют себя, навешав на себя конкретные ярлыки. Сейчас я нахожусь в отношениях с одной замечательной женщиной, которую зовут Сиенна. Она идентифицирует себя как лесбиянка. Я же себя так не определяю… не знаю. Было сложно начать встречаться с небинарным человеком, так как становилось непонятно, а кто я? Я же теперь не совсем «девушка». Нам нужен придумать какие-то новые определения для этого и обновить словарь, - с юмором рассказала Роуз об отношениях.

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