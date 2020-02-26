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    Ксения Мишина предстала перед поклонниками в неожиданном образе

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    Ксения Мишина предстала перед поклонниками в неожиданном образе
    Ксения Мишина

    Победительница «Танців з зірками 2019» предстала перед поклонниками в неожиданном образе

    Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке Мишина на темном фоне держит в руках телефон, а ее рот заклеен черным скотчем.

    Под фотографией актриса рассказала о популярных страницах в Instagram, которые она читает.

    Звезда отметила, что любит не только смотреть на красивые картинки и фотографии людей, но и читать то, что они пишут.

    Кроме личных страниц Ксения также посоветовала поклонникам читать социальную страничку про бездомных людей. По ее словам, она помогает ей не терять связь с реальностью.

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    Ксения Мишина

    «Здесь нет красивых картинок, а от историй анонимного автора этого канала всегда больно. Но в одном только Киеве сегодня около 50 тыс. бездомных людей. Помогать и не закрывать глаза на существование проблемы – самое меньшее, что можно сделать», - заявила актриса.

    телефон знаменитости фотография актриса Instagram
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