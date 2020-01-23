Хлои Кардашьян надела платье с экстремальными разрезами без белья



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Хлои стала гостьей звездной вечеринки

35-летняя сестра Ким Кардашьян вышла в свет в провокационном наряде.

35-летняя Хлои Кардашьян в последнее время заметно похудела. Она продемонстрировала роскошную фигуру на вечере Abyss by Abby launch в Западном Голливуде. Хлои появилась в облегающем серебристом платье этого бренда с глубоким декольте, которое было завязано сзади через одно плечо.

Звезда предстала без бюстгальтера. Сбоку на подоле имелся ультравысокий разрез до бедра, что позволило Кардашьян продемонстрировать стройные загорелые ноги в серебристых босоножках на высоком каблуке. Платье «Hera» в греческом стиле от Abyss by Abby стоит £200.