  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Jay-Z подал в суд на тюрьму за убийства заключенных

    • Розсилка
    Цель грядущих судебных разбирательств &ndash; возмещение ущерба, расширение штата и наведение порядка в исправительных учреждениях - Jay-Z подал в суд на тюрьму за убийства заключенных
    Цель грядущих судебных разбирательств – возмещение ущерба, расширение штата и наведение порядка в исправительных учреждениях

    Проблемой содержания заключенных в тюрьмах озабочены также друзья Jay-Z и Бейонсе – Канье Уэст и Ким Кардашьян

    Jay-Z подал в суд на тюрьму за то, что заключенные умирают, а руководство бездействует. За последние две недели в тюрьмах Миссисипи были убиты пять человек, а сразу 29 заключенных сообщили, что начальники никак не пытаются остановить волну насилия. В иске Jay-Z указал, что все это страшным образом нарушает права людей, и он готов пройти через все инстанции, чтобы добиться справедливости.

    По данным NBC News, такой рост смертности связан с увеличением числа заключенных и недостаточным количеством персонала и финансирования. Цель грядущих судебных разбирательств – возмещение ущерба, расширение штата и наведение порядка в исправительных учреждениях. Напомним, проблемой содержания заключенных в тюрьмах озабочены также друзья Jay-Z и Бейонсе – Канье Уэст и Ким Кардашьян. Последняя даже пошла учиться на юриста, чтобы отстаивать права осужденных, и регулярно говорит о необходимости тюремной реформы.

     Читайте также: Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»
    Кардашьян Канье Уэст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ