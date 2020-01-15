Jay-Z подал в суд на тюрьму за убийства заключенных



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Цель грядущих судебных разбирательств – возмещение ущерба, расширение штата и наведение порядка в исправительных учреждениях

Проблемой содержания заключенных в тюрьмах озабочены также друзья Jay-Z и Бейонсе – Канье Уэст и Ким Кардашьян

Jay-Z подал в суд на тюрьму за то, что заключенные умирают, а руководство бездействует. За последние две недели в тюрьмах Миссисипи были убиты пять человек, а сразу 29 заключенных сообщили, что начальники никак не пытаются остановить волну насилия. В иске Jay-Z указал, что все это страшным образом нарушает права людей, и он готов пройти через все инстанции, чтобы добиться справедливости.

По данным NBC News, такой рост смертности связан с увеличением числа заключенных и недостаточным количеством персонала и финансирования. Цель грядущих судебных разбирательств – возмещение ущерба, расширение штата и наведение порядка в исправительных учреждениях. Напомним, проблемой содержания заключенных в тюрьмах озабочены также друзья Jay-Z и Бейонсе – Канье Уэст и Ким Кардашьян. Последняя даже пошла учиться на юриста, чтобы отстаивать права осужденных, и регулярно говорит о необходимости тюремной реформы.