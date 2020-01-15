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    Фото

    Ким Кардашьян отдохнула на мексиканском пляже в откровенном купальнике (фото)

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    <p>Кардашьян заметно похудела</p> <div></div> - Ким Кардашьян отдохнула на мексиканском пляже в откровенном купальнике (фото)

    Кардашьян заметно похудела

    39-летняя звезда отлично выглядит

    Ким Кардашьян съездила на побережье Кабо-Сан-Лукас, чтобы немного отдохнуть и пополнить копилку красивых фото от папарацци. В этом уверены те, кто считает, что новые пляжные фото 39-летней телезвезды, бизнес-леди и инфлюенсера получились откровенно постановочными: все еще помнят «честные» кадры, облетевшие Сеть несколько лет назад, без ретуши и удачных ракурсов.

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    Ким Кардашьян отдохнула на мексиканском пляже в откровенном купальнике (фото)
    Ким Кардашьян отдохнула на мексиканском пляже в откровенном купальнике (фото)
    Ким Кардашьян отдохнула на мексиканском пляже в откровенном купальнике (фото)
    Ким Кардашьян отдохнула на мексиканском пляже в откровенном купальнике (фото)
    Ким Кардашьян отдохнула на мексиканском пляже в откровенном купальнике (фото)
    Ким Кардашьян отдохнула на мексиканском пляже в откровенном купальнике (фото)
    Ким Кардашьян отдохнула на мексиканском пляже в откровенном купальнике (фото)
    Ким Кардашьян отдохнула на мексиканском пляже в откровенном купальнике (фото)
    Ким Кардашьян отдохнула на мексиканском пляже в откровенном купальнике (фото)
    Ким Кардашьян отдохнула на мексиканском пляже в откровенном купальнике (фото)

    Тогда Ким пришлось долго отбиваться от атак хейтеров, заметивших ее целлюлит, и пересмотреть свою фитнес-программу. Сейчас Кардашьян заметно похудела, но это не убедило ее подписчиков в случайности новых фото.

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    Кардашьян
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