Ким Кардашьян отдохнула на мексиканском пляже в откровенном купальнике (фото)



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Кардашьян заметно похудела

39-летняя звезда отлично выглядит

Ким Кардашьян съездила на побережье Кабо-Сан-Лукас, чтобы немного отдохнуть и пополнить копилку красивых фото от папарацци. В этом уверены те, кто считает, что новые пляжные фото 39-летней телезвезды, бизнес-леди и инфлюенсера получились откровенно постановочными: все еще помнят «честные» кадры, облетевшие Сеть несколько лет назад, без ретуши и удачных ракурсов.

Тогда Ким пришлось долго отбиваться от атак хейтеров, заметивших ее целлюлит, и пересмотреть свою фитнес-программу. Сейчас Кардашьян заметно похудела, но это не убедило ее подписчиков в случайности новых фото.