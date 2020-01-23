Похудевшая Ким Кардашьян в стрингах соблазнительно раскинулась на лестнице (фото)



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39-летняя Ким Кардашьян порадовала фанатов новой откровенной фотосессией

Звезда в полураздетом виде вышла на улицу

39-летняя Ким Кардашьян традиционным способом напомнила о себе поклонникам. Американская модель примерила белый комплект, состоящий из маленького топа и стрингов с высокой талией.

Звезда без обуви позировала на ступеньках роскошного особняка. Ким дала возможность рассмотреть свою фигуру поклонникам, продемонстрировав результаты похудения. Несколько месяцев назад Кардашьян заявила, что намерена сильно сбросить вес накануне своего 40-летия. К этой цели она решила идти постепенно.

Подписчики модели эмоционально отреагировали на откровенный снимок кумира. Многие отметили, что звезда выглядит очень сексуально.

«Вот это подарок! Ты просто роскошна», «Что тут скажешь! Будоражит», «Какая фигура! Мечта», «Ким, ты так и по дому ходишь или это специально для нас образ?», «Канье – счастливый мужчина», – прокомментировали фолловеры.