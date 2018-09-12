Холли Берри готовится снять свой первый фильм



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Холли Берри

Фильм расскажет о не простой жизни спортсменки

Холли Берри в свои 52 года созрела для режиссерского дебюта. Оскароносная актриса снимет спортивную драму Bruised «Изранненная», и сама же исполнит в ней главную роль.

В центре сюжета окажется чемпионка по смешанным единоборствам – Джеки Джастис, которая впервые в жизни должна смириться с проигрышем. В это же время на пороге ее дома появляется шестилетний сын, которого женщина бросила много лет назад. Теперь у Джеки целых две жизненно важные задачи – одержать победу над восходящей звездой MMA и стать примерной матерью для своего ребенка.

Холли Берри, которая недавно завершила съемки в экшне «Джон Уик 3», пригласила в свой режиссерский проект специалистов по боевой хореографии из знаменитой экшн-франшизы. Так что ждем красивых и зрелищных драк! Работа над «Bruised» стартует в марте.

Джерело: Киноафиша