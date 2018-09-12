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    Шоу-биз

    Пэрис Хилтон примерила на подиуме образ Круэллы Де Виль

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    Пэрис Хилтон - Пэрис Хилтон примерила на подиуме образ Круэллы Де Виль
    Пэрис Хилтон

    Модный бренд презентовал на подиуме коллекцию в стиле Диснея

    Пока Disney готовится снимать фильм про Круэллу Де Виль из «101 далматинца» и рассматривает на эту роль Эмму Стоун, на подиуме в рамках Недели моды в Нью-Йорке появилась еще одна отличная Круэлла – Пэрис Хилтон, которая прямо-таки органично вписалась в образ.

    Пэрис приняла участие в оригинальном показе бренда The Blonds, новая коллекция которого была вдохновлена диснеевскими злодеями – не только Круэллой, но и Урсулой из «Русалочки», Малефисентой, Червонной королевой из «Алисы в стране чудес».

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    Пэрис Хилтон примерила на подиуме образ Круэллы Де Виль
    Пэрис Хилтон примерила на подиуме образ Круэллы Де Виль
    Пэрис Хилтон примерила на подиуме образ Круэллы Де Виль
    Пэрис Хилтон примерила на подиуме образ Круэллы Де Виль
    Пэрис Хилтон примерила на подиуме образ Круэллы Де Виль
    Пэрис Хилтон примерила на подиуме образ Круэллы Де Виль
    Пэрис Хилтон примерила на подиуме образ Круэллы Де Виль

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    Джерело: popcornnews

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