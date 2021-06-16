Журналисты слили в сеть фото особняка Ирины Билык под Киевом

Дом артистки расположен в селе Березовка

51-летняя украинская певица Ирина Билык, которая недавно прокомментировала возможность нового замужества, живет под Киевом.

Как говорится в программе «Викриття», особняк звезды разместился в селе Березовка, что в 15 километрах от Киева. Здесь территория закрыта и хорошо охраняется. Комплекс насчитывает 50 особняков, а стоимость жилья здесь стартует от 7 млн гривен.

Билык отдала предпочтение одноэтажной застройке, которая оснащена экотехнологиями. Так, крышу дома покрывает куча солнечных батарей. На территории особняка высажены зеленые лужайки, декоративные березки и есть зона отдыха на открытом воздухе.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.