Дэвид Линч признавался в непонимании сюжета собственного фильма

Артист заявил, что во время старта работы над картиной режиссер попросил всю съемочную группу покинуть площадку

Американский режиссер Дэвид Линч во время съемок фильма «Малхолланд Драйв» признавался, что не понимает сюжета собственной ленты. Об этом сыгравший в ней актер Джастин Теру рассказал Indie Wire.

В картине Теру снялся в роли успешного голливудского режиссера Адама Кешера. По его словам, он пытался подробнее узнать у Линча смысл фильма, однако тот «никогда ему не отвечал». «Первые пару дней съемок "Малхолланд Драйв" я засыпал его миллионами вопросов, вроде "Почему я в этой сцене? Кто этот ковбой? Что происходит? В какой мы реальности?"» — вспомнил он.

Артист заявил, что во время старта работы над картиной режиссер попросил всю съемочную группу покинуть площадку, оставив его наедине с Теру. «Мы пошли в дом, где снимали сцену. Если не ошибаюсь, я должен был прийти домой и обнаружить свою жену с нищим, которого играл Билли Рэй Сайрус», — отметил он.

Теру начал расспрашивать Линча о сути сюжета, на что Линч говорил ему: «Знаешь что, я не знаю, приятель. Но давай узнаем».

«Он не юлил, это было не хамство — он искренне не знал. Он прямо говорил: "Я не знаю"», — добавил актер.

«Малхолланд Драйв» вышел в 2001 году. Помимо него Линч снял такие фильмы, как «Синий бархат», «Человек-слон», «Шоссе в никуда» и сериал «Твин Пикс». Джастин Теру также сыграл в картине Линча «Внутренняя империя».

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.